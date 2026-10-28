В Іспанії вже 64 загиблих у зіткненні поїздів: названа попередня причина катастрофи

В Іспанії кількість загиблих унаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів поблизу Толедо зросла до 64 осіб. Це вже друга велика залізнична катастрофа в країні від початку року, а уряд оголосив триденну жалобу за загиблими.

Про це повідомляє Reuters.

Аварія сталася 28 жовтня невдовзі після 9:00 ранку поблизу Толедо. Зіткнулися два швидкісні поїзди операторів Renfe та Iryo, внаслідок чого було призупинено залізничне сполучення між Мадридом і південним регіоном Андалусія.

Реклама

Реклама

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 64 осіб. Раніше президент Кастилії-Ла-Манчі Еміліано Гарсія-Пахе попереджав, що жертв може побільшати, оскільки рятувальники ще не дісталися до найбільш пошкоджених вагонів.

За його словами, близько 30 людей зазнали легких травм, ще приблизно 50 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Частина постраждалих перебуває у критичному стані.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте пояснив, що перед зіткненням стався збій комп’ютерного зв’язку, через який рух поїздів автоматично зупинили. Після цього було ухвалено помилкове рішення відновити рух швидкісного поїзда Renfe, попри червоний сигнал світлофора. Це стало порушенням протоколу безпеки. Поїзд продовжив рух і врізався в інший потяг, який стояв попереду.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який прибув до району катастрофи, оголосив триденну загальнонаціональну жалобу.

Це вже друга масштабна залізнична катастрофа в Іспанії у 2026 році. У січні поблизу Адамуса в провінції Кордова зіткнення швидкісних поїздів забрало життя 46 людей.

До цьогорічних трагедій остання велика залізнична катастрофа в Іспанії сталася у 2013 році поблизу Сантьяго-де-Компостела. Тоді внаслідок сходження швидкісного поїзда з рейок загинули 80 людей, ще 145 дістали травми.