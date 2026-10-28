        Події

        Удар “Герані-3” по поштовому відділенню у Харкові: одна людина загинула, четверо постраждали

        Галина Шподарева
        28 Жовтня 2026 16:46
        читать на русском →
        Наслідки удару по поштовому відділенню у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Наслідки удару по поштовому відділенню у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

        28 жовтня росіяни завдали удару по Харкову, влучивши по території відділення поштового оператора. Внаслідок удару загинув 38-річний чоловік, ще четверо людей дістали поранення.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        Російські військові завдали удару по Основ’янському району Харкова близько 12:55.

        Реклама
        Реклама

        Для атаки окупанти застосували реактивний ударний безпілотник “Герань-3”.

        Влучання зафіксовано на території відділення поштового оператора. Внаслідок атаки загинув 38-річний чоловік. Поранення дістали жінка та троє чоловіків.

        Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

        Пожежа на місці удару по поштовому відділенню у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov