У Києві чоловік посварився з перехожим і застрелив його: подробиці вбивства в столичному парку

Наслідки удару РФ по Південному мосту у Києві: у КМДА назвали терміни завершення обстеження

Зеленський домовився з прем’єром Британії про додаткові 10 мільярдів фунтів для України

Удар “Герані-3” по поштовому відділенню у Харкові: одна людина загинула, четверо постраждали

Україна отримала понад $400 млн від Японії та Світового банку на медицину

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі .

28 жовтня росіяни завдали удару по Харкову, влучивши по території відділення поштового оператора. Внаслідок удару загинув 38-річний чоловік, ще четверо людей дістали поранення.