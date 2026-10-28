Удар “Герані-3” по поштовому відділенню у Харкові: одна людина загинула, четверо постраждали

28 жовтня росіяни завдали удару по Харкову, влучивши по території відділення поштового оператора. Внаслідок удару загинув 38-річний чоловік, ще четверо людей дістали поранення.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Російські військові завдали удару по Основ’янському району Харкова близько 12:55.
Для атаки окупанти застосували реактивний ударний безпілотник “Герань-3”.
Влучання зафіксовано на території відділення поштового оператора. Внаслідок атаки загинув 38-річний чоловік. Поранення дістали жінка та троє чоловіків.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).