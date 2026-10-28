СБУ викрила схему перепродажу списаних дронів військовим як нових

СБУ заявила про викриття масштабної схеми розкрадання понад 16 млн грн під час закупівель безпілотників для ЗСУ. За даними слідства, раніше списані дрони продавали військовим частинам під виглядом нової продукції заводу-виробника.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Операцію провели військова контррозвідка СБУ спільно з прокуратурою, ДБР та Національною поліцією за сприяння Головнокомандувача ЗСУ.

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У Києві, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях затримали ймовірного організатора схеми та його спільників.

За версією слідства, до оборудки залучили двох посадовців ЗСУ, які оформлювали безпілотники як втрачені на полі бою, після чого передавали їх організатору схеми.

Далі на дронах змінювали серійні номери та QR-коди, а потім через афілійовану комерційну структуру знову продавали тим самим замовникам із військових частин за ціною нової техніки.

Після отримання непридатних до бойового застосування дронів їх знову списували та повертали учасникам схеми для повторного перепродажу.

Підпільна майстерня та понад 100 обшуків

За даними СБУ, організатором схеми був колишній контрактник, який у 2025 році звільнився зі служби за станом здоров’я.

Згодом він орендував склад, де облаштував підпільну майстерню з фіктивного ремонту безпілотних комплексів та залучив до роботи кількох майстрів.

Під час понад 100 обшуків за місцями проживання фігурантів та у виробничих приміщеннях правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, чорнову документацію, гроші, які можуть бути пов’язані зі схемою, а також автомобілі преміум-класу.

Фігурантам повідомили про підозру за статтями про викрадення військового майна в умовах воєнного стану та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

У разі доведення вини їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до розкрадання коштів оборонного бюджету.