Уночі РФ запустила по Україні 88 безпілотників і балістичну ракету: скільки знешкодила ППО

У ніч на 28 жовтня Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою та 88 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 71 дрон, водночас зафіксовано влучання на восьми локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, російські війська застосували балістичну ракету “Іскандер-М”/С-400 із району Таганрога, а також 88 ударних БпЛА типу Shahed, S8000 “Бандероль”/”Дань-Т”, “Гербера” та дрони-імітатори “Пародія”.

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Серед запущених безпілотників 38 були реактивними.

Дрони стартували з районів Орла та Курська в Росії, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 було збито або подавлено 71 ворожий безпілотник, серед них 31 реактивний.

Кілька ударних дронів на той момент ще перебували в повітрі, бойова робота тривала.

Повітряні сили також повідомили про влучання засобів повітряного нападу на восьми локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на двох локаціях.