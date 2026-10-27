Дощі, туман і сильний вітер: яким областям готуватися до негоди 28 жовтня

28 жовтня в більшості областей України пройдуть дощі, а на південному сході очікуються сильні пориви вітру. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни — там повітря прогріється до +17 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У середу в Україні буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі очікуються в більшості регіонів, за винятком східних областей, де опадів не прогнозують, а також більшості західних областей у нічний час.

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На півдні країни місцями пройдуть помірні дощі.У Карпатах вночі та вранці місцями утворюватиметься туман.

Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. У південно-східній частині України місцями прогнозують пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +3 °C до +8 °C, вдень від +9 °C до +14°C.

Найтепліше буде на Закарпатті та півдні України. Там уночі температура триматиметься в межах +7…+12 °C, а вдень підвищиться до +12…+17 °C.