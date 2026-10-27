        Події

        Атака РФ на Дніпро: пошкоджено ліцей та стадіон, на об’єкті критичної інфраструктури спалахнула пожежа

        Галина Шподарева
        27 Жовтня 2026 17:49
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        Місце удару по стадіону у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Місце удару по стадіону у Дніпрі / Фото: Дніпропетровська ОВА

        27 жовтня російські військові атакували Дніпро, пошкодивши стадіон одного з міських ліцеїв та об’єкт критичної інфраструктури. Одна людина дістала поранення.

        Про це повідомив начільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Після ударів по стадіону одного з ліцеїв Дніпра у навчальному закладі вибило вікна. Обійшлося без постраждалих.

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        Також внаслідок атаки на об’єкт критичної інфраструктури спалахнула пожежа. Відомо про одного пораненого.

        Протягом дня у Дніпрі лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про рух реактивних безпілотників на місто з різних напрямків.  


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