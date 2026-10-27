Атака РФ на Дніпро: пошкоджено ліцей та стадіон, на об’єкті критичної інфраструктури спалахнула пожежа

27 жовтня російські військові атакували Дніпро, пошкодивши стадіон одного з міських ліцеїв та об’єкт критичної інфраструктури. Одна людина дістала поранення.

Про це повідомив начільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Після ударів по стадіону одного з ліцеїв Дніпра у навчальному закладі вибило вікна. Обійшлося без постраждалих.

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Також внаслідок атаки на об’єкт критичної інфраструктури спалахнула пожежа. Відомо про одного пораненого.

Протягом дня у Дніпрі лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про рух реактивних безпілотників на місто з різних напрямків.