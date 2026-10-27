У Києві планують будувати переправи через Дніпро: Кличко назвав суму та розповів про захист мостів

У Києві планують побудувати комбіновані водні переправи через Дніпро та облаштувати під’їзні шляхи до них, на що місто має виділити 1 млрд грн. Також столична влада разом із військовими опрацьовує додаткові технічні рішення для захисту мостів від російських ударів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко за підсумками засідання Ради оборони столиці 27 жовтня.

За його словами, ініціатива будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро належить державі й уряд уже ухвалив відповідну постанову. Місця розташування майбутніх переправ визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація. За рекомендацією уряду столиця має знайти 1 млрд грн на реалізацію проєкту.

Реклама

Реклама

Окремо на засіданні розглянули питання безпеки мостових споруд Києва в умовах посилення російських обстрілів критичної інфраструктури.

“Фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро. З цього питання заслухали пропозиції військових”, — розповів Кличко.

Крім того, Рада оборони обговорила утримання, будівництво та облаштування укриттів, зокрема встановлення мобільних захисних споруд.

“Ще раз наголосив, що в середині жовтня на колегії КМДА доручив головам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів. Та не усуватися від питання встановлення мобільних укриттів. І перерозподілити кошти в межах бюджетів, виділених районам”, — зазначив мер Києва.