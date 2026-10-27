Понад 100 балістичних ракет по Києву та області за два тижні: Зеленський заявив про затримки з ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив про суттєві затримки постачання пакетів протиповітряної оборони та нестачу ракет для систем Patriot. Лише за два тижні, починаючи з 14 жовтня, Росія застосувала понад 100 балістичних ракет проти Києва та Київської області.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 27 жовтня.

Зеленський подякував партнерам, які своєчасно надають Україні військову допомогу, однак наголосив, що частина пакетів протиповітряної оборони затримується.

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“Є дуже суттєві обмеження в постачанні – і вони відкладені, ці пакети протиповітряної оборони. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які надають свою підтримку вчасно. Але є, на жаль, і затримки”, — заявив президент.

Через нестачу ракет для Patriot Україні зараз особливо складно захищатися від російських балістичних ударів.

“І тільки зараз у жовтні — за час із 14 жовтня — було вже кілька російських балістичних атак. Фактично за два тижні понад 100 балістичних ракет проти Києва та Київської області”, — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна робить усе можливе для захисту енергетики, інфраструктури та логістики, однак це завдання залишається надзвичайно складним. Він нагадав про російські удари по Києву напередодні. Зокрема, ракети влучили по території Торговельно-економічного університету та розташованому поруч парку “Кіото”, названому на честь японського міста-побратима Києва.

Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, станцію та лінії метрополітену. Російські війська також завдали удару по Південному мосту —однієї з найважливіших логістичних артерій столиці.

Зеленський наголосив, що партнери України, насамперед Сполучені Штати, мають бачити масштаби російських атак.

“Важливо, щоб світ це бачив. Щоб наші партнери це бачили в Сполучених Штатах Америки, від яких залежить майже все із “петріотами”. Щоб були відповіді і щоб були відповідні дозволи з Пентагону на постачання “петріотів”, — заявив президент.

Водночас Україна працює з європейськими партнерами над отриманням нових пакетів підтримки. Зеленський повідомив про підготовку дипломатичних зустрічей. За його словами, у листопаді очікується тристоронній формат переговорів за участю представників України, США та Росії.

Президент підкреслив, що Європа також має брати участь у дипломатичному процесі та ухваленні рішень.

“Україна завжди наполягає, що Європа має бути присутньою, має бути учасницею рішень. І причому це стосується всіх у Європі. І щоб ніхто не був за бортом процесів”, — зазначив Зеленський.