Україна просить 10% запасів ракет для Patriot та IRIS-T: що запропонував Хмара

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав країни E5 посилити українську ППО вже зараз та завчасно профінансувати виробництво безпілотних систем на 2027 рік. Серед пропозицій — передача Україні 10% наявних запасів окремих ракет-перехоплювачів, зокрема для Patriot та IRIS-T.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Хмара звернувся до представників міністерств оборони Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії. До зустрічі також долучилися єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, висока представниця ЄС Кая Каллас та заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринська.

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Україна просить перехоплювачі з наявних запасів

Першим критичним пріоритетом міністр назвав протиповітряну оборону.

Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам передати частину ракет із власних запасів зараз в обмін на майбутні поставки, які пізніше мають отримати українські сили.

Хмара запропонував розглянути передачу Україні 10% наявних запасів відповідних перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Україна контрактує за рахунок кредиту ЄС.

Міністр також наголосив на потребі у ПЗРК для боротьби з реактивними безпілотниками. Україна розраховує як на фінансування нових закупівель, так і на передачу систем із запасів партнерів.

Виробництво дронів хочуть подвоїти

Другим пріоритетом Хмара назвав безпілотні системи.

За даними Міноборони, українські виробники мають можливість подвоїти виробництво дронів у 2027 році, але для цього необхідне своєчасне фінансування.

“Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн”, — заявив міністр.

За його словами, такий підхід дозволить одночасно збільшити постачання дронів Україні та посилити оборонні можливості партнерів.

Хмара наголосив, що підтримку України на 2027 рік необхідно планувати вже зараз, щоб необхідне озброєння надходило тоді, коли воно потрібне.