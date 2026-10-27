Каллас: На Україну чекає “жорстока зима”, а Путін не демонструє готовності до миру

Європейські міністри оборони та представники ЄС заявили, що не бачать ознак готовності Володимира Путіна до миру, попри нову дипломатичну ініціативу США. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас попередила, що на Україну чекає “жорстока зима”, а сподівань на швидке завершення війни наразі немає.

Про це пише Politico.

Каллас заявила після зустрічі міністрів оборони у Парижі, що новий дипломатичний процес уже розпочався, однак дії Росії свідчать про інше.

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“Новий дипломатичний імпульс є, але також зрозуміло, що дії Путіна розповідають зовсім іншу історію”, — сказала вона.

За словами Каллас, Україні необхідно допомогти пережити російські атаки та водночас збільшувати ціну війни для Росії.

У зустрічі в Парижі також взяв участь єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Переговори відбулися за участю міністрів оборони країн групи E5 — Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі та Італії.

У Німеччині заявили про відсутність результатів переговорів із Путіним

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що попередні спроби вести переговори з Путіним не дали результатів.

“Результатів немає взагалі для тих, хто хоче вести переговори з Путіним. До чого це призводить? Ні до чого. Немає жодного сигналу, що Путін прагне миру”, — сказав він.

Представник Великої Британії Вес Стрітінг наголосив, що європейські країни не прагнуть конфронтації з Росією, однак мають усвідомлювати загрозу, яку вона становить.

Французька міністерка Катрін Вотрен заявила, що члени E5 працюватимуть над збільшенням виробництва озброєнь та покращенням взаємосумісності армій.

За її словами, Європі потрібно виробляти більше зброї, робити це швидше та враховувати не лише нинішні, а й майбутні конфлікти.

Зустріч відбулася на тлі нових зусиль США щодо організації переговорів між Україною та Росією. Спецпредставник президента США Стів Віткофф раніше заявляв про намір запропонувати Путіну прямі переговори з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським для досягнення припинення вогню.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський анонсував нові переговори України, США та Росії у листопаді. За його словами, українська сторона готова до зустрічі, однак її проведення залежить від позиції Росії.