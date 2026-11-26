Європейські лідери готові відновити прямий діалог із Володимиром Путіним, щоб відстояти власне бачення майбутньої архітектури безпеки континенту. У європейських столицях не вірять, що переговори з Москвою найближчим часом приведуть до миру в Україні, однак не хочуть дозволити Сполученим Штатам обговорювати відносини Росії з НАТО та ЄС без участі Європи.

Про це пише французьке видання Le Monde.

19 листопада в китайському Шеньчжені Путін запропонував представникам європейських країн приїхати до Москви та прояснити свою позицію щодо архітектури безпеки після завершення війни в Україні.

Реклама

Реклама

Цю заяву російський президент зробив після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом, який назвав Путіна своїм другом.

Як зазначає Le Monde, раніше європейські лідери сприйняли б таке запрошення від російського президента, щодо якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт за воєнні злочини, як провокацію. Однак ситуація змінилася: Європа втомилася від другорядної ролі в переговорах щодо України, під час яких за американського посередництва вирішується й майбутнє самого континенту.

Напередодні позачергового засідання Європейської ради, яке відбудеться 26–27 листопада в Брюсселі та на якому лідери країн ЄС обговорять фінансування України на наступний рік, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що відмова від запрошення до Москви стала б неправильним сигналом з боку європейців.

Європа готова до діалогу з Росією

Хоча візит європейських представників до Росії може бути сприйнятий Москвою як символічна перемога, необхідність відновлення діалогу з Кремлем дедалі частіше визнають у європейських столицях.

20 листопада радник Єлисейського палацу заявив, що відкриття діалогу з росіянами відповідає інтересам Європи. Він також нагадав про ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона щодо збереження контактів із Путіним.

Ще 16 листопада президент Фінляндії Александр Стубб у статті для Financial Times закликав європейських лідерів до прямих переговорів із Москвою щодо відносин Росії з НАТО та Європейським Союзом. Сам Стубб разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере 27 жовтня провів телефонну розмову з Путіним.

23 листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції в Берліні також заявив про готовність Європи до переговорів із Росією.

Європейські лідери розраховують використати заяви самого Путіна, який у розмовах із Трампом позиціонує себе як прихильника миру. Зокрема, у Шеньчжені російський президент визнав, що обговорювати питання європейської безпеки без участі європейців немає сенсу.

Хто представлятиме Європу на переговорах

Під час останніх переговорів між Україною та Росією в Абу-Дабі 11 листопада американський посередник Джаред Кушнер звернув увагу на розбіжності між європейськими країнами. За його словами, здатність Європи визначити єдиного представника для переговорів стала б більшим досягненням, ніж переконати Росію допустити європейців до переговорного процесу.

Однак під час зустрічі в Берліні 19 листопада європейська сторона визначила формат свого представництва. До переговорів планують залучити радників Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі, а також представників європейських інституцій і НАТО.

Тара Варма, дослідниця європейських питань у Німецькому фонді Маршалла, вважає, що чисельність такої делегації може викликати скепсис. Водночас демонстрація єдності європейських країн перед Росією здатна вплинути на переговорний процес, як це вже було після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці влітку 2025 року.

У Європі не вірять у швидке завершення війни

За інформацією Le Monde, у Парижі, Лондоні та Варшаві не розраховують, що відновлення діалогу з Москвою призведе до миру в коротко- чи середньостроковій перспективі.

Східноєвропейське дипломатичне джерело видання вважає, що стратегія Росії не змінилася за останні чотири роки, а Путін, як і раніше, прагне знищити Україну.

За оцінкою співрозмовника видання, Кремль розраховує посилити тиск на українське населення взимку через удари по енергетичній інфраструктурі та виграти час до виборів 2027 року у Франції, Німеччині, Польщі, Італії та Греції.

Особливе занепокоєння дипломата викликає можливість перемоги у Франції Марін Ле Пен, яка обіцяє припинити допомогу Україні.

Водночас саме Путін, як зазначає Le Monde, зробив участь європейців у переговорах необхідною, змістивши протягом останніх тижнів акцент із врегулювання війни в Україні на майбутню архітектуру безпеки всього континенту.

У розмовах зі спеціальними посланцями Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом російський президент наполягає на поверненні НАТО до кордонів 1997 року та відсутності військ Альянсу в країнах, які безпосередньо межують із Росією.

Європейські дипломати мають намір наголосити, що майбутнє України нерозривно пов’язане з безпекою Європи, а тому обговорювати ці питання без європейців неможливо.

Деканка Паризької школи міжнародних відносин при Sciences Po Аранча Гонсалес також наголошує на необхідності не дозволити Сполученим Штатам говорити від імені Європи.

Гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО

Окремим предметом розбіжностей залишаються гарантії безпеки для України після завершення війни.

19 листопада Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито готова погодитися на гарантії безпеки для України, засновані на статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону членів Альянсу.

Однак Москва того ж дня спростувала цю заяву. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що будь-які подібні рішення є неприйнятними для Росії.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, наполягав на необхідності отримання чітких зобов’язань, а не лише переконливих формулювань.

Пропозиція Кушнера викликає сумніви і в європейських дипломатів. Вони ставлять під питання можливість надання Україні гарантій, аналогічних до статті 5, без повноцінного членства в НАТО.

Європейці згадують вислів колишнього радника президента США з національної безпеки Збігнєва Бжезінського, який порівнював часткове членство в НАТО з неможливістю бути наполовину вагітною.

За словами одного з дипломатів країни – члена Альянсу, держава може або входити до НАТО, або залишатися поза ним, але проміжного статусу не існує.

Макрон і Мерц повертаються до питання членства України в НАТО

Європейські країни побоюються поступового відсторонення Сполучених Штатів від переговорного процесу через відсутність результатів. Тому, долучаючись до переговорів, вони прагнуть визначити рамки обговорення довгострокової безпеки України та країн ЄС.

Попри категоричне неприйняття Москвою перспективи вступу України до НАТО, президент Франції Емманюель Макрон знову відкрито порушив питання повноцінного членства Києва в Альянсі.

Подібну позицію висловив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. 23 листопада він заявив, що відмова підтримати американську пропозицію щодо вступу України до НАТО на Бухарестському саміті 2008 року була помилкою.

На думку Мерца, якби Україна тоді стала членом Альянсу, нинішньої війни, ймовірно, можна було б уникнути.

Le Monde нагадує, що саме Німеччина та Франція у 2008 році виступили проти такого розширення НАТО.

Ганна Сміт, фахівчиня з питань Росії, безпеки та гібридних загроз Університету Вааси у Фінляндії, звертає увагу на посилення української армії. На її думку, для НАТО було б краще, якби Україна з її військовими спроможностями перебувала всередині Альянсу, а не поза ним.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 23 листопада в Берліні також наголосив, що Альянс нікому не загрожує, а його посилення спрямоване на захист свободи країн-членів.

Нагадаємо, Джаред Кушнер раніше пояснив, чому Путін не погоджується на припинення вогню. За його словами, територіальне питання зайшло в глухий кут, а американські переговорники зосередилися на розробленні повоєнної архітектури безпеки, яка має передбачати механізми комунікації між Росією, НАТО та Європою.