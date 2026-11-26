За минулу добу, 25 листопада, російські війська сім разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще 18 зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Слов’янську внаслідок ударів двома авіабомбами КАБ-500 та безпілотником “Гербера” загинули двоє людей, 12 поранено. У Билбасівці внаслідок атаки двох безпілотників загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

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Загалом у Слов’янській громаді пошкоджено п’ять багатоповерхівок, 35 приватних будинків і три автомобілі, знищено поштове відділення та торговельний павільйон.

У Ясногірці Краматорської громади внаслідок удару FPV-дроном поранено трьох людей.

В Андріївській громаді російські удари пошкодили багатоквартирний будинок, два гаражі та три господарські споруди, знищено автомобіль.

У Михайлівці Олександрівської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури.

За добу з лінії фронту евакуювали 566 людей, серед яких 32 дитини.