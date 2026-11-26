Чоловік, який 25 листопада підпалив себе навпроти президентського палацу у Варшаві, виявився 22-річним громадянином України. Він навчається у Варшавській політехніці та перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Про це пишуть польські видання Fakt та TVP Info.

За неофіційною інформацією Fakt, студент міг протестувати проти нерівного ставлення до українців і поляків у Польщі. Офіційно мотиви його вчинку поки не встановлені.

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Сенатор від “Громадянської коаліції” Гжегож Схетина з посиланням на інформацію Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі заявив, що молодий чоловік має карту поляка.

“Він у дуже тяжкому стані. Рятувальна операція розпочалася дуже швидко завдяки тому, що поблизу перебувала бригада екстреної медичної допомоги”, – сказав сенатор.

Першими на допомогу українцю прийшли перехожі та співробітники Служби державної охорони Польщі. Чоловік зазнав численних опіків, зокрема дихальних шляхів.

За інформацією Polsat News, постраждалого доставили до Військового медичного інституту, де він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Обставини інциденту з’ясовує поліція під наглядом прокуратури.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада у Варшаві чоловік підпалив себе навпроти президентського палацу. На місці працювали поліція, пожежники та медики.