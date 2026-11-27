Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито хоче завершити війну проти України, а головною перешкодою для мирної угоди назвав особисту неприязнь між російським президентом та Володимиром Зеленським. Він також пояснив своє дружнє ставлення до Путіна та знову висловився за повернення Росії до формату G8.

Про це Трамп заявив під час спілкування з американськими військовослужбовцями та журналістами з нагоди Дня подяки 26 листопада.

Трамп вважає, що Путін хоче завершити війну

Президент США позитивно оцінив результати нещодавнього тристороннього саміту за участю лідерів США, Китаю та Росії. За його словами, переговори з Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном були успішними.

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Трамп заявив, що після спілкування з російським президентом у нього склалося враження, що той зацікавлений у завершенні війни.

“Я думаю, що Путін хотів би, щоб війна закінчилася. Я в це вірю. Для танго потрібні двоє, але я вважаю, що він хоче її завершення. Думаю, інша сторона також хоче її завершення. Можу вам сказати, що НАТО хотіло б її завершення”, — заявив американський президент.

При цьому Трамп не назвав конкретних поступок, на які готова піти Москва, та не повідомив про досягнення нових домовленостей щодо припинення бойових дій.

Трамп назвав відносини Зеленського та Путіна головною перешкодою для мирної угоди

Під час розмови з американськими військовослужбовцями Трамп розповів, що продовжує працювати над двома міжнародними питаннями — ситуацією навколо Ірану та завершенням війни в Україні.

“Я працюю над ще одним невеликим проєктом — намагаюся встановити мир між Росією та Україною. І це нелегко, коли два лідери ненавидять один одного. Я маю на увазі, що вони ненавидять один одного”, — сказав Трамп.

До цієї теми американський президент повернувся під час відповідей на запитання журналістів.

За його словами, саме відносини між Зеленським і Путіним є найбільшою перешкодою для досягнення домовленості.

“Найбільша проблема для цього врегулювання полягає в тому, що у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного”, — заявив Трамп.

Американський президент також навів оцінку у 25 тисяч людських втрат щомісяця, не уточнивши, про втрати якої саме сторони йдеться та на яких даних ґрунтується ця цифра.

Чому Трамп продовжує називати Путіна другом

Журналісти звернули увагу на зміну риторики американського президента. Минулого тижня Трамп називав Путіна своїм другом, тоді як уранці 26 листопада у своїй соціальній мережі Truth Social говорив про російську військову агресію та закликав її припинити.

У відповідь Трамп пояснив, що його головною метою залишається досягнення угоди та припинення загибелі людей.

“Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо зупинити вбивства. Я міг би сказати, що він не друг, але я хочу укласти угоду. Я маю домогтися угоди”, — сказав президент США.

Трамп заявив, що відкрита демонстрація неприязні до Путіна, на його думку, лише ускладнила б переговори.

Він також нагадав, що знайомий із російським президентом упродовж тривалого часу, та знову згадав розслідування щодо зв’язків своєї президентської кампанії з Росією, яке назвав сфабрикованим.

За словами Трампа, його остання розмова з Путіним була дуже продуктивною.

“Суть у тому, що він хотів би укласти угоду”, — заявив американський президент.

Трамп нагадав про постачання Україні Javelin та санкції проти Росії

На зауваження журналістів про те, що останніми днями його риторика щодо Москви стала жорсткішою, Трамп відповів, що й раніше займав жорстку позицію щодо Росії.

Він нагадав про постачання Україні американських протитанкових ракетних комплексів Javelin, які українські військові активно використовували на початку повномасштабного вторгнення.

Трамп також заявив, що саме за його президентства проти Росії були запроваджені значні економічні обмеження.

“Я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти”, — сказав він.

Президент США наголосив, що має багаторічний досвід ведення переговорів і використовує власний підхід до спілкування з іншими лідерами.

На його думку, конфронтаційна риторика під час особистих зустрічей могла б призвести до відсутності будь-яких результатів.

Трамп обговорив Україну з генеральним секретарем НАТО

Американський президент також розповів про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбулася напередодні.

За словами Трампа, хоча під час переговорів обговорювали ситуацію навколо Ірану та питання Гренландії, більшу частину зустрічі було присвячено саме російсько-українській війні.

“Ми обговорювали переважно Росію та Україну. Я б сказав, що більша частина розмови була зосереджена на Росії та Україні”, — заявив президент США.

Трамп високо оцінив діяльність Рютте на посаді генерального секретаря Альянсу та знову наголосив на необхідності збільшення оборонних витрат європейських країн.

За його словами, країни НАТО замовили 750 нових винищувачів F-35. Він назвав це свідченням того, що союзники США стають більш самостійними у питаннях оборони.

Трамп заявив, що Сполучені Штати не можуть нескінченно забезпечувати захист усіх країн світу, а союзники мають брати на себе більшу частину відповідальності за власну безпеку.

Водночас конкретних результатів переговорів із Рютте щодо України американський президент не розкрив.

Трамп виступив за повернення Росії до G8

Окремо журналісти запитали Трампа про можливість приїзду Путіна до США на майбутній саміт.

Американський президент не виключив такої можливості.

“Я не знаю. Але якщо він захоче приїхати, він, безумовно, може це зробити. Деяким людям це не сподобається”, — відповів Трамп.

Він знову розкритикував рішення про виключення Росії з формату G8, поклавши відповідальність за це на адміністрацію колишнього президента США Барака Обами та інші країни.

На думку Трампа, збереження участі Росії у цьому форматі могло б запобігти нинішній війні.

“Якби він залишився членом G8, можливо, зараз у вас не було б цієї війни. Він був дуже ображений, коли це сталося”, — заявив президент США.

Трамп також висловив незадоволення тим, що під час зустрічей G7 регулярно обговорюють Росію та Україну за відсутності російського представника.

“Якби це залежало від мене, я хотів би, щоб вони були там. Я вважав, що це була набагато потужніша група, коли в ній була Росія, про яку ви говорите”, — сказав він.

Трамп повторив своє припущення, що без виключення Росії з G8 нинішньої війни могло б не бути.

Трамп розповів про роль Меланії у домовленостях між Україною та Росією

Під час спілкування з представниками різних родів американських військ Трамп неодноразово згадував про участь першої леді США Меланії Трамп у гуманітарних переговорах між Україною та Росією.

За його словами, Меланії вдалося домогтися короткострокового припинення вогню, яке дозволило евакуювати понад 800 людей із небезпечної зони в Україні.

Трамп зазначив, що серед евакуйованих були як молоді люди, так і люди похилого віку.

Він також розповів, що обговорював цю гуманітарну ініціативу під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент США навіть пожартував про можливість залучення своєї дружини до ширших переговорів.

“Можливо, нам варто доручити їй вести переговори від імені країни. Вона домоглася хорошого припинення вогню. Багато людей змогли вибратися”, — сказав Трамп.

Водночас він не уточнив, у якому саме районі відбувалася евакуація, коли було досягнуто домовленості та хто брав участь у переговорах з українського та російського боків.

США нарощують виробництво Patriot та іншого озброєння

Під час розмови з американськими військовослужбовцями Трамп також торкнувся питання виробництва озброєння та забезпечення потреб Сполучених Штатів і їхніх союзників.

Президент США заявив, що в країні будують 21 великий завод оборонної промисловості, які мають незабаром розпочати роботу.

Серед пріоритетних потреб американських збройних сил він назвав системи протиповітряної оборони Patriot, ракети Tomahawk та протиракетні комплекси THAAD.

За словами Трампа, його адміністрація вимагає від оборонних компаній прискорення виробництва військової техніки та озброєння.

Він зазначив, що частина продукції призначатиметься для американських збройних сил, а частина продаватиметься союзникам США.

Водночас Трамп не оголосив про нові постачання систем Patriot або ракет до них безпосередньо Україні.

Що Трамп сказав про перспективи мирної угоди

Під час спілкування з військовослужбовцями та журналістами американський президент кілька разів повторив, що прагне завершення російсько-української війни та вважає особистий діалог із Путіним необхідним для досягнення цієї мети.

Трамп також заявив, що, на його переконання, у завершенні війни зацікавлені обидві сторони та країни НАТО.

Однак президент США не назвав дати наступного раунду мирних переговорів, не розкрив змісту можливих компромісів щодо територій та не повідомив про нові домовленості стосовно гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC розкритикував публічні прояви дружнього ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна. Президент України наголосив, що такі заяви є болючими для українських родин, які втратили близьких через війну, а Сполучені Штати мають використовувати свій вплив для тиску на Росію, а не залишатися нейтральним посередником.