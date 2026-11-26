Адміністрація президента США Дональда Трампа готує підвищення мит на китайські товари та посилює тиск на інших торговельних партнерів. Вашингтон прагне перебудувати світову торгівлю, обмеживши економічний вплив Пекіна.

Про це пише Reuters.

Нові мита залишаються в межах торговельного перемир’я між США та Китаєм, однак Вашингтон зберігає можливість їх подальшого підвищення. Це посилює переговорні позиції США напередодні четвертої за рік зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна, запланованої на грудень у Маямі. Термін дії торговельної угоди між країнами спливає 10 січня.

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Адміністрація Трампа планує довести ставку мит, запроваджених протягом його другого президентського терміну, до 20% на додаток до 25% мит, які діють із першого терміну. У разі припинення торговельного перемир’я ставка мит, запроваджених під час другого терміну, може зрости до 40%.

Міністерство закордонних справ Китаю відкинуло звинувачення в недобросовісних промислових практиках, однак не стало погрожувати заходами у відповідь.

Нові мита стали результатом восьмимісячного розслідування недобросовісних торговельних практик, під час якого США вивчали проблему надлишкових промислових потужностей у світі.

Вашингтон чинить аналогічний тиск на Європейський Союз, Японію та низку країн Південно-Східної Азії. США звинувачують торговельних партнерів у недостатніх зусиллях для обмеження імпорту та інвестицій із Китаю, торговельний профіцит якого другий рік поспіль може значно перевищити 1 трлн доларів.