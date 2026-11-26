Росія завершує підготовку до нового масованого удару по Україні. За даними розвідки, цілями атаки знову стануть енергетика, логістика та об’єкти життєзабезпечення міст і громад.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради.

За словами президента, російські війська продовжують атакувати підстанції, повітряні лінії електропередачі та мережі постачання електроенергії.

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Особливо складною залишається ситуація у Дніпрі, Дніпровському районі та Павлограді. До ремонтних робіт залучені всі необхідні сили.

Зеленський також відзначив роботу ремонтних бригад в Одесі та області, на Харківщині, у Конотопі та загалом на Сумщині. За його словами, резервне обладнання є, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Президент очікує на доповідь Міністерства закордонних справ за результатами переговорів із партнерами щодо постачання засобів протиповітряної оборони.

“Перехоплювачі для “петріотів” та “насамсів” – це ключове завдання”, – наголосив Зеленський.

Окремо президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації на фронті, передусім у Костянтинівці на Донеччині та навколо міста. За словами Зеленського, для українських військ, які обороняють цей напрямок, визначено спеціальні завдання.

Україна також готує нові санкції проти російських підприємств та осіб, причетних до виробництва балістичних ракет. Санкційні рішення планують синхронізувати з міжнародними партнерами.