Іноді хочеться зробити макіяж за п’ять хвилин, але при цьому приховати почервоніння, вирівняти тон і зберегти природний вигляд шкіри. Саме для таких випадків і створені BB-креми. Вони поєднують властивості тонального засобу та доглядової косметики, тому чудово підходять для щоденного використання.

Особливої популярності набули BB-креми корейського бренду MISSHA. Вони відомі комфортними текстурами, різними відтінками та можливістю створити рівномірне покриття без зайвих шарів косметики.

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Чому BB-креми MISSHA такі популярні?

Головна перевага цих засобів — поєднання декоративного ефекту та комфортного нанесення. BB-крем допомагає приховати незначні недосконалості, вирівняти тон і зробити обличчя свіжішим.

Залежно від конкретної формули у складі можуть бути гіалуронова кислота, ніацинамід, кераміди та рослинні екстракти. Такі компоненти сприяють зволоженню та підтримують доглянутий вигляд шкіри.

Один із найвідоміших продуктів бренду — MISSHA M Perfect Cover BB Cream. Його цінують за рівномірне покриття та можливість підібрати відтінок для повсякденного макіяжу.

Як правильно обрати відтінок BB-крему?

Навіть найкраща формула не виглядатиме природно, якщо колір засобу не підходить до тону шкіри.

У лінійках MISSHA можна знайти різні відтінки, серед яких:

№13 — дуже світлий бежевий відтінок.

— дуже світлий бежевий відтінок. №21 — світло-бежевий, для світлої шкіри.

— світло-бежевий, для світлої шкіри. №23 — натуральний бежевий відтінок.

— натуральний бежевий відтінок. №25 — варіант для дещо темнішого тону шкіри.

Відтінки можуть відрізнятися залежно від серії продукту. Найкраще тестувати крем на лінії щелепи при природному освітленні та оцінювати колір після нанесення.

Також звертайте увагу на тип шкіри. Для сухої важливі зволожувальні формули, а для комбінованої — комфортне покриття, яке не створює відчуття надмірної жирності.

Як наносити BB-крем для природного результату?

Почніть з очищення та зволоження обличчя. Після того як крем для догляду вбереться, нанесіть невелику кількість BB-засобу на центральну частину обличчя та поступово розподіліть до країв.

Для легкого покриття можна використовувати пальці або вологий спонж. Якщо потрібно краще приховати почервоніння, додайте ще трохи продукту на окремі ділянки.

Багато BB-кремів MISSHA містять SPF, проте для надійного щоденного захисту від сонця краще використовувати окремий сонцезахисний засіб.

Чому варто купувати MISSHA в ISEI?

Коли йдеться про косметику для обличчя, важливо не лише знайти потрібний відтінок, а й обрати зручний магазин.

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MISSHA — простий спосіб зробити макіяж комфортним

Для красивого повсякденного макіяжу не обов’язково використовувати багато тональних продуктів. Іноді достатньо одного правильно підібраного BB-крему, який вирівняє тон і підкреслить природну красу.

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