Російська армія за 25 днів листопада втратила 55 629 військовослужбовців. Це найбільші місячні втрати РФ за весь період повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Попередній рекорд було зафіксовано у жовтні 2026 року, коли російські війська втратили 54 400 військовослужбовців. Цей показник перевищено за п’ять днів до завершення листопада.

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За даними Генштабу, російська армія у середньому втрачає понад 2200 військових за добу, або близько 93 щогодини.

У Генштабі наголосили, що за цими показниками стоїть щоденна робота українських піхотинців, артилеристів, операторів безпілотних систем, десантників, льотчиків та інших військовослужбовців, які зривають російські штурми та знищують особовий склад і техніку РФ.