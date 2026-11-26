Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів у Китаї просив російського президента Володимира Путіна припинити військову агресію в Європі. Американський лідер також висловив переконання, що Росія та Україна можуть швидко укласти угоду.

Про це Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

“Під час моїх розмов у Китаї з президентом Росії Володимиром Путіним я багато часу присвятив тому, що хотів би, аби президент Путін припинив будь-яку військову агресію проти територій по всій Європі, сподіваючись, що між Росією та Україною можна буде укласти угоду, і зробити це швидко”, — заявив Трамп.

Реклама

Реклама

Президент США наголосив, що вважає досягнення такої домовленості цілком можливим.

“Тисячі людей гинуть щомісяця — це справжня кривава бійня — і це стане великою заслугою для всіх,” — зазначив він.

Трамп також повідомив, що напередодні ввечері зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Мар-а-Лаго. Під час зустрічі вони обговорили низку питань, зокрема американський президент розповів генсеку НАТО про свої переговори з Путіним.