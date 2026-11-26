На Запоріжжі внаслідок російського удару загинули четверо поліцейських, які виконували службові обов’язки. Троє слідчих загинули на місці атаки, їхній керівник помер наступного в лікарні.

Про це повідомили в МВС України та начальник поліції Запорізької області Артем Кисько.

Загиблі працювали у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Запорізькій області.

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Підполковнику поліції Руслану Сіроуху було 40 років. Він очолював підрозділ і понад 23 роки працював у правоохоронних органах. У нього залишилися дружина, двоє синів і мати.

Майор поліції Катерина Рєзнікова загинула у віці 36 років. Вона присвятила правоохоронній роботі 19 років. У загиблої залишилися семирічна донька та чоловік.

Капітан поліції Оксана Рисей, 32 роки, понад 13 років служила в правоохоронних органах. Працювала старшим слідчим в особливо важливих справах та навчалася в магістратурі. У неї залишилися дев’ятирічний син, батьки та старша сестра.

Капітану поліції Євгену Смикову було 38 років. Він працював у правоохоронних органах протягом 12 років. У загиблого залишилися 12-річний син, батьки та брат.

Начальник поліції Запорізької області Артем Кисько зазначив, що лише протягом цього місяця поліція втратила десятьох співробітників.