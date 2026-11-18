На Буковині Національна поліція припинила діяльність реабілітаційного центру, де, за даними правоохоронців, незаконно утримували людей із залежностями та змушували їх працювати. Під час спецоперації поліцейські звільнили 29 чоловіків і жінок, один із яких перебував у закладі з 2018 року.

Про це повідомила Національна поліція України.

Під час спецоперації правоохоронці провели близько 20 санкціонованих обшуків.

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У приміщеннях центру виявили 29 людей, яких, за даними поліції, незаконно позбавили волі.

Щомісячна плата за перебування в закладі становила від 30 до 60 тисяч гривень. Крім цього, родичі сплачували додаткові кошти нібито на придбання лікарських засобів.

Людей змушували працювати та обмежували у пересуванні

За даними Нацполіції, замість необхідної медичної допомоги підопічних використовували як робочу силу.

Людей змушували працювати на території реабілітаційного центру, обмежували у пересуванні та спілкуванні із зовнішнім світом.

Правоохоронці також заявили, що підопічних годували простроченими продуктами та фізично карали у разі порушення встановлених правил.

Після завершення першого місяця так званого лікування організатори, за даними слідства, переконували родичів у необхідності продовжити “реабілітацію”.

П’ятьох фігурантів затримали

Наразі п’ятьох осіб затримали у процесуальному порядку та повідомили їм про підозру.

Їм інкримінують ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України — торгівлю людьми.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Нацполіції заявили, що центр фактично використовувався як місце примусової праці.