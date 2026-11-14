На Харківщині батьків двох підлітків притягнуть до відповідальності після відео в соцмережах

У Люботині на Харківщині поліція перевірила відео, на якому підлітки нецензурно спілкуються з молодшими дітьми та нібито забирають їхні речі. Правоохоронці не підтвердили заволодіння майном, але склали адміністративні протоколи на батьків двох підлітків.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Інцидент стався 12 листопада. Після поширення відео в соціальних мережах поліцейські провели перевірку та встановили всіх учасників події.

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За результатами перевірки інформація про заволодіння чужим майном не підтвердилася.

Водночас інспектор ювенальної превенції склав протоколи щодо батьків двох підлітків за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання обов’язків щодо виховання дітей.