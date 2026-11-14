Сенатори США вимагають від Маска зберегти документи про обмеження Starlink в Україні — WSJ

Американські сенатори-демократи зажадали від Ілона Маска зберегти документи щодо обмежень роботи супутникових систем Starlink і Starshield в Україні. Йдеться про збої у жовтні та листопаді, які вплинули на використання українських безпілотників.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, журналісти якого ознайомилися з листом сенаторів Джин Шахін і Кріса Кунса.

Законодавці вимагають зберегти внутрішні документи SpaceX, зокрема листування керівництва компанії з Білим домом і Пентагоном, починаючи з 1 вересня. Компанія має до 30 листопада підтвердити збереження матеріалів і відповісти на запитання сенаторів.

Реклама

Реклама

Такі вимоги нерідко передують офіційному витребуванню документів у межах парламентських розслідувань.

Після перемоги демократів на проміжних виборах у листопаді вони з січня 2027 року контролюватимуть обидві палати Конгресу США.

Як обмеження Starshield вплинули на українські дрони

Україна використовує комерційну систему Starlink і військову Starshield. Обидві створені компанією SpaceX, однак система Starshield належить уряду США.

У жовтні українські термінали Starshield почали втрачати зв’язок під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Це обмеження особливо ускладнило застосування дронів малої та середньої дальності, зокрема безпілотників-перехоплювачів, які використовують для знищення російських ударних дронів.

Приблизно через два тижні обмеження зняли, і термінали знову почали працювати незалежно від швидкості руху. Однак 12 листопада українські військові знову повідомили про проблеми зі зв’язком.

Відповідальність за запровадження початкових обмежень залишається предметом суперечок. Маск і представники адміністрації Дональда Трампа, зокрема сам президент США, давали суперечливі пояснення щодо того, хто ухвалив відповідне рішення.

Сенатори попередили про загрозу національній безпеці США

У листі до Маска Шахін і Кунс висловили занепокоєння тим, що приватна компанія може впливати на роботу критично важливих військових систем зв’язку.

«Жовтневі та листопадові обмеження вказують на тривожну можливість того, що ці вразливості зберігаються навіть у системах, на які покладається уряд США», — йдеться в листі.

Сенатори також хочуть з’ясувати, чи санкціонував обмеження хтось за межами SpaceX.

За інформацією WSJ, демократи планують використати свої нові повноваження в Конгресі для перевірки обставин обмеження супутникового зв’язку для України та ролі Маска в ухваленні відповідних рішень.