        Політика

        Сенатори США вимагають від Маска зберегти документи про обмеження Starlink в Україні — WSJ

        Віктор Алєксєєв
        14 Листопада 2026 09:41
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        Ілюстративне фото / Фото: Reuters
        Ілюстративне фото / Фото: Reuters

        Американські сенатори-демократи зажадали від Ілона Маска зберегти документи щодо обмежень роботи супутникових систем Starlink і Starshield в Україні. Йдеться про збої у жовтні та листопаді, які вплинули на використання українських безпілотників.

        Про це повідомляє The Wall Street Journal, журналісти якого ознайомилися з листом сенаторів Джин Шахін і Кріса Кунса.

        Законодавці вимагають зберегти внутрішні документи SpaceX, зокрема листування керівництва компанії з Білим домом і Пентагоном, починаючи з 1 вересня. Компанія має до 30 листопада підтвердити збереження матеріалів і відповісти на запитання сенаторів.

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        Такі вимоги нерідко передують офіційному витребуванню документів у межах парламентських розслідувань.

        Після перемоги демократів на проміжних виборах у листопаді вони з січня 2027 року контролюватимуть обидві палати Конгресу США.

        Як обмеження Starshield вплинули на українські дрони

        Україна використовує комерційну систему Starlink і військову Starshield. Обидві створені компанією SpaceX, однак система Starshield належить уряду США.

        У жовтні українські термінали Starshield почали втрачати зв’язок під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Це обмеження особливо ускладнило застосування дронів малої та середньої дальності, зокрема безпілотників-перехоплювачів, які використовують для знищення російських ударних дронів.

        Приблизно через два тижні обмеження зняли, і термінали знову почали працювати незалежно від швидкості руху. Однак 12 листопада українські військові знову повідомили про проблеми зі зв’язком.

        Відповідальність за запровадження початкових обмежень залишається предметом суперечок. Маск і представники адміністрації Дональда Трампа, зокрема сам президент США, давали суперечливі пояснення щодо того, хто ухвалив відповідне рішення.

        Сенатори попередили про загрозу національній безпеці США

        У листі до Маска Шахін і Кунс висловили занепокоєння тим, що приватна компанія може впливати на роботу критично важливих військових систем зв’язку.

        «Жовтневі та листопадові обмеження вказують на тривожну можливість того, що ці вразливості зберігаються навіть у системах, на які покладається уряд США», — йдеться в листі.

        Сенатори також хочуть з’ясувати, чи санкціонував обмеження хтось за межами SpaceX.

        За інформацією WSJ, демократи планують використати свої нові повноваження в Конгресі для перевірки обставин обмеження супутникового зв’язку для України та ролі Маска в ухваленні відповідних рішень.


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