“Це показує, куди рухаються події”: Зеленський розкритикував рішення США щодо Starshield

12 листопада президент України Володимир Зеленський розкритикував підхід США до переговорів із Росією та заявив про проблеми через обмеження Starshield на окупованих територіях. Він також повідомив про загрозу великим українським містам і необхідність підтримки партнерів для їхнього захисту.

Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до учасників IX саміту Європейської політичної спільноти.

Зеленський заявив, що сильні позиції України на фронті забезпечує співпраця з міжнародними партнерами. Він закликав продовжувати спільні оборонні проєкти та виробництво зброї.

Реклама

Реклама

Президент повідомив, що на тимчасово окупованих територіях України знову діє обмеження швидкості руху для Starshield — 161 км/год, що ускладнює роботу українських дронів-перехоплювачів та знищення російських реактивних “шахедів”. Раніше такі обмеження діяли лише на території Росії. Україна з’ясовує обставини їхнього поширення на окуповані українські території з американською стороною.

“Ми намагаємося з’ясувати подробиці в американської сторони, але поки знаємо дуже мало. Водночас деякі речі вже зрозумілі. Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, які фактично означають ставлення до української території так, ніби вона не є українською, це показує нам, у якому напрямку рухаються події”, — заявив Зеленський.

Президент також прокоментував зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Кремлі. Він назвав “трохи дивним” обговорення нового європейського порядку безпеки між США та Росією.

На думку Зеленського, новий порядок безпеки не потрібен, оскільки протягом 30 років після розпаду СРСР європейські країни намагалися розвивати торгівлю, співпрацю та добрі відносини з Росією.

Окремо Зеленський заявив, що Путін повідомив своєму оточенню про намір знищити життя у великих містах України.

“Путін сказав людям зі свого найближчого оточення — і це реальна інформація, — що він хоче знищити життя в цих містах. Саме тому ми бачимо постійний терор проти Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Херсона та інших міст”, — сказав президент.

Україна вже підготувала плани стійкості для цих міст, однак для їх реалізації потрібна окрема підтримка міжнародних партнерів.

Увечері 12 листопада зустрінеться в Дубліні з Віткоффом і Кушнером. Сторони планують обговорити результати переговорів в Абу-Дабі та зустрічі американських представників із Путіним.