Москва поспішає запустити супутникову систему “Рассвет”: чим вона загрожує Україні

Росія прискорює створення супутникової системи зв’язку “Рассвет”, яка може дозволити керувати ударними безпілотниками на великих відстанях і атакувати рухомі цілі в глибині території України. Запуск системи можливий уже у 2027 році, однак затримки у виробництві супутників і залежність від китайських технологій ставлять ці плани під сумнів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на військових експертів та аналітиків.

“Рассвет” — російський космічний проєкт, який передбачає створення захищеної системи зв’язку на основі супутників на низькій навколоземній орбіті, наземних станцій і терміналів.

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За оцінками аналітиків, система може забезпечити російським військовим передачу даних і керування безпілотниками в режимі реального часу на великих відстанях. Це дозволить дронам не лише завдавати ударів по стаціонарних об’єктах, а й відстежувати та атакувати рухомі цілі.

За даними української військової розвідки, супутникова мережа також може використовуватися для передачі даних про цілі ракетним комплексам.

Колишній радник України з питань оборони та розвідки, керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк попередив, що головна небезпека полягає не просто у появі російської альтернативи Starlink.

“Найбільша небезпека полягає не просто в тому, що Росія отримає альтернативу Starlink, а в тому, що відносно дешеві ударні дрони перетворяться на зброю, здатну виявляти, відстежувати та уражати рухомі цілі в глибині української території”, — зазначив Данилюк.

За його словами, з огляду на нарощування російського виробництва безпілотників це може суттєво підвищити ефективність ударів і ускладнити захист критичної військової та цивільної інфраструктури України.

Військовий експерт Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі також попередив, що система може становити загрозу для Європи, оскільки дозволить керувати дронами в будь-якій точці зони покриття.

Він не виключає її використання для диверсій і терористичних атак.

Засновник київської оборонної консалтингової компанії East Front Solutions Нік Ковальські вважає, що основним пріоритетом Москви є забезпечення прямої відеотрансляції з мінімальною затримкою для ударних і розвідувальних дронів, які діють над Україною.

Водночас реалізація проєкту відстає від графіка. Попри кілька успішних випробувань зв’язку, Росія стикається із затримками у виробництві та запуску супутників.

За оцінками експертів, наразі “Рассвет” може забезпечувати до трьох годин зв’язку на добу, причому безперервний сеанс триває не більш як 50 хвилин.

Старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Павло Лузін сумнівається, що Росія зможе найближчим часом забезпечити повноцінну роботу системи.

“Росії знадобиться щонайменше 16–17 запусків, що навряд чи вдасться здійснити до кінця 2027 року”, — зазначив він.

Однією з головних причин затримок експерт називає значну залежність російського космічного проєкту від імпортних технологій із Китаю.

Аналітики також наголошують, що США не зможуть просто вимкнути сигнал супутників “Рассвет” над Україною, а засоби радіоелектронного придушення супутникового зв’язку є дорогими та мають обмежену зону дії.

Водночас знищення супутників на орбіті створило б небезпеку через утворення великої кількості космічного сміття.

Російський популяризатор космонавтики Віталій Єгоров назвав такий сценарій “самогубним для всіх”.