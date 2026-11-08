На Дніпропетровщині понад 600 тисяч споживачів залишилися без світла після атак РФ

Уранці 8 листопада понад 600 тисяч споживачів у п’яти районах Дніпропетровської області залишилися без електропостачання внаслідок російських атак на енергосистему. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на генератори, а енергетики намагаються відновити електропостачання попри постійні обстріли.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, масштабні відключення електроенергії зафіксовано у Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах області.

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“Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Їхню роботу ускладнюють постійні обстріли”, — повідомив Ганжа.

Напередодні ввечері очільник ОВА повідомляв, що через повторні російські атаки на енергетичну інфраструктуру у Дніпрі без світла залишилися понад 60 тисяч споживачів.

Тим часом Міністерство оборони Росії вранці 8 листопада заявило про продовження ударів по об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури України. У повідомленні російського відомства, зокрема, згадується електропідстанція в Житомирській області.

Нагадаємо, напередодні російські війська здійснили масштабну атаку на українську енергетику, зокрема на об’єкти в Київській області.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на Київщині росіяни вдарили по підстанціях, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України.

За його словами, також були пошкоджені підстанції у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях. Загалом, окрім Києва, під ударами перебували ще 12 регіонів України.