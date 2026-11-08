        Економіка

        На Дніпропетровщині понад 600 тисяч споживачів залишилися без світла після атак РФ

        Віктор Алєксєєв
        8 Листопада 2026 09:18
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        Ілюстративне фото / Фото: ДТЕК
        Ілюстративне фото / Фото: ДТЕК

        Уранці 8 листопада понад 600 тисяч споживачів у п’яти районах Дніпропетровської області залишилися без електропостачання внаслідок російських атак на енергосистему. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на генератори, а енергетики намагаються відновити електропостачання попри постійні обстріли.

        Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        За його словами, масштабні відключення електроенергії зафіксовано у Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах області.

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        “Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Їхню роботу ускладнюють постійні обстріли”, — повідомив Ганжа.

        Напередодні ввечері очільник ОВА повідомляв, що через повторні російські атаки на енергетичну інфраструктуру у Дніпрі без світла залишилися понад 60 тисяч споживачів.

        Тим часом Міністерство оборони Росії вранці 8 листопада заявило про продовження ударів по об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури України. У повідомленні російського відомства, зокрема, згадується електропідстанція в Житомирській області.

        Нагадаємо, напередодні російські війська здійснили масштабну атаку на українську енергетику, зокрема на об’єкти в Київській області.

        Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на Київщині росіяни вдарили по підстанціях, які з’єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними регіонами України.

        За його словами, також були пошкоджені підстанції у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях. Загалом, окрім Києва, під ударами перебували ще 12 регіонів України.


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