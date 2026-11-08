Нічна атака РФ: із 164 безпілотників ППО знешкодила 137, зафіксовано влучання на 23 локаціях

У ніч на 8 листопада російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 164 безпілотниками різних типів, серед яких 112 реактивних. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знешкодили 137 дронів, водночас зафіксовано влучання на 23 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, повітряна атака розпочалася о 18:00 7 листопада. Росія застосувала три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Азовського моря, а також ударні безпілотники Shahed, “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

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Пуски безпілотників здійснювалися з районів Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила 137 безпілотників типу Shahed, “Гербера” та інших типів. Серед знешкоджених цілей — 88 реактивних дронів.

Повітряні сили повідомили про влучання засобів повітряного нападу на 23 локаціях. Крім того, на шести локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

На момент оприлюднення зведення декілька ударних безпілотників ще перебували в повітрі, бойова робота тривала.