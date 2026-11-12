“Ми фінансуємо 100%”: Макрон розповів, хто оплачує американську зброю для України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа та її партнери забезпечують 100% фінансування військової допомоги Україні, яку надають через Коаліцію охочих. Навіть американське озброєння, яке надходить Україні через цю коаліцію, оплачується її учасниками.

Про це Емманюель Макрон сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

“Від Канади до Європейського Союзу, Норвегії, Ісландії, країн Західних Балкан, Австралії, Нової Зеландії та Японії — ми забезпечуємо 100% фінансування. Коли сьогодні Україні постачають американське обладнання через Коаліцію охочих, його фінансує саме Коаліція охочих”, — наголосив французький президент.

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Макрон зазначив, що загальний обсяг європейської допомоги Україні становить 170 млрд євро. За його словами, це робить Європу найбільшим донором України та сьогодні майже єдиним джерелом фінансування її військових потреб.

Президент Франції також нагадав, що в грудні Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Дві третини цих коштів планують спрямувати на військове обладнання з пріоритетом для українських і європейських виробників.

За словами Макрона, за останній рік Коаліція охочих не лише організувала фінансування підтримки України, а й підготувала гарантії безпеки на період після завершення війни.

Французький президент уточнив, що США залишаються залученими до майбутніх гарантій безпеки, зокрема через резервну підтримку та механізм моніторингу.

“Без європейців миру не буде”, — наголосив Макрон, зазначивши, що країни Європи повинні брати участь в обговоренні будь-якої майбутньої мирної угоди щодо України.