Bloomberg: Путін може отримати шанс вийти з міжнародної ізоляції — США та Китай обговорюють тристоронній саміт

США та Китай обговорюють можливість тристоронньої зустрічі президентів Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Під час телефонної розмови держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї порушили питання переговорів лідерів трьох країн.

Про це пише Bloomberg.

Розмова відбулася в середу, 11 листопада, напередодні поїздки Трампа до Шеньчженя на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва наступного тижня та запланованого на грудень візиту Сі Цзіньпіна до Флориди на саміт G20.

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За повідомленням Держдепартаменту США, Рубіо та Ван Ї погодилися з важливістю змістовних переговорів на рівні лідерів для досягнення таких цілей, як мир і ядерне роззброєння, зокрема в межах можливої тристоронньої зустрічі за участю Росії.

Водночас американська сторона не назвала можливих дати та місця проведення такого саміту.

Міністерство закордонних справ Китаю охарактеризувало телефонну розмову як “позитивну та конструктивну”, однак у своїй заяві не згадало про можливу тристоронню зустріч.

На брифінгу в Пекіні 12 листопада речниця китайського МЗС Мао Нін, відповідаючи на запитання про можливі переговори трьох президентів, заявила, що Китай підтримує зв’язок із відповідними сторонами щодо організації зустрічі.

Раніше Трамп і Путін публічно висловлювали зацікавленість у зустрічі із Сі Цзіньпіном під час саміту АТЕС. У неділю Трамп заявив, що розраховує зустрітися з лідерами Китаю та Росії для обговорення низки питань, зокрема ядерного роззброєння та завершення війни в Ірані.

Минулого тижня Пекін підтвердив, що контактує з Вашингтоном і Москвою щодо можливої зустрічі, яка стала б безпрецедентною для трьох ядерних держав.

Такий саміт надав би Путіну можливість вийти з міжнародної ізоляції після вторгнення Росії в Україну. Сі Цзіньпін, своєю чергою, міг би представити Китай як посередника між Вашингтоном і Москвою.

Для Трампа історична зустріч із лідерами Китаю та Росії також могла б відвернути увагу від поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу США.