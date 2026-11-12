Віткофф і Кушнер прибули до Кремля на переговори з Путіним

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 12 листопада прибули до Кремля. Там вони мають провести переговори з Володимиром Путіним щодо подальших кроків у врегулюванні війни в Україні.

Про це повідомило російське агентство ТАСС.

Перед поїздкою до Кремля Віткофф і Кушнер разом із представником президента Росії Кирилом Дмитрієвим залишили готель.

Реклама

Реклама

За даними російських медіа, початок переговорів із Путіним був запланований на 12:00 за московським часом.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що сторони мають обговорити питання, які, за його словами, можуть вести до врегулювання війни в Україні.

Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков виступив проти залучення європейських представників до переговорів.

Він заявив, що між підходами США та Європи існує “дуже серйозний розрив”, а підключення європейців до переговорного процесу, на його думку, може призвести до зриву нинішніх зусиль.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів із Володимиром Путіним після двох днів тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.