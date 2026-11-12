        Політика

        Віткофф і Кушнер прибули до Кремля на переговори з Путіним

        Вадим Вакаренко
        12 Листопада 2026 12:46
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        Кортеж американської делегації прибуває до Кремля на переговори з Володимиром Путіним / Фото: росЗМІ
        Кортеж американської делегації прибуває до Кремля на переговори з Володимиром Путіним / Фото: росЗМІ

        Спецпредставник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 12 листопада прибули до Кремля. Там вони мають провести переговори з Володимиром Путіним щодо подальших кроків у врегулюванні війни в Україні.

        Про це повідомило російське агентство ТАСС.

        Перед поїздкою до Кремля Віткофф і Кушнер разом із представником президента Росії Кирилом Дмитрієвим залишили готель.

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        За даними російських медіа, початок переговорів із Путіним був запланований на 12:00 за московським часом.

        Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що сторони мають обговорити питання, які, за його словами, можуть вести до врегулювання війни в Україні.

        Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков виступив проти залучення європейських представників до переговорів.

        Він заявив, що між підходами США та Європи існує “дуже серйозний розрив”, а підключення європейців до переговорного процесу, на його думку, може призвести до зриву нинішніх зусиль.

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів із Володимиром Путіним після двох днів тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.


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