Віткофф і Кушнер прибули до Москви на переговори з Путіним

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 12 листопада прибули до московського аеропорту “Внуково”. У Москві вони мають зустрітися з Володимиром Путіним після двох днів тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

Про прибуття американської делегації повідомило російське агентство ТАСС.

У “Внуково” Віткоффа і Кушнера зустрів спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв. Після цього їхній кортеж залишив територію аеропорту.

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Кушнер напередодні заявляв, що під час зустрічі з Путіним американська сторона планує обговорити питання, порушені на переговорах в Абу-Дабі, та спробувати просунутися за напрямками, де Вашингтон бачить “можливості та перспективи”.

Серед тем — гуманітарні питання, звільнення полонених, а також можливе залучення європейських представників до подальших переговорів.

Після переговорів у Москві Віткофф і Кушнер мають вирушити до Дубліна на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Там американські представники планують обговорити результати зустрічі з Путіним та пропозиції, представлені під час переговорів в Абу-Дабі.

Тристоронні переговори України, США та Росії проходили 10–11 листопада. За їхніми підсумками сторони домовилися в принципі про великий обмін полоненими, водночас ключові розбіжності, зокрема щодо територій, залишилися.

Українську делегацію на переговорах представляли голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Російську делегацію очолював помічник Путіна Володимир Мединський.