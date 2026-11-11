Зеленський доручив перевірити звіти областей про опалення та енергетичне обладнання

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах після російських обстрілів. Він доручив перевірити окремі звіти областей про теплопостачання та забезпеченість обладнанням.

Про це Володимир Зеленський повідомив 11 листопада.

Президент доручив урядовцям спільно з РНБО та командою Офісу президента перевірити інформацію, яку надали регіони.

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“Очікую на повну і правдиву інформацію”, — наголосив Зеленський.

На нараді також оновили потреби в енергетичному обладнанні, техніці та конкретних заходах підтримки. Питання обговорюватимуть із визначеними європейськими партнерами під час зустрічей в Ірландії. Були доповіді про відновлювальні роботи на Дніпровщині, в Одеській області та на Донеччині. Також розглянули ситуацію в Краматорську.

Прем’єр-міністр доповів про реалізацію рішень щодо резервних транспортних схем у Києві.

Зеленський обговорив із командувачем Повітряних сил ЗСУ захист визначених об’єктів розподілу та передачі електроенергії, а також логістичної інфраструктури, які російські війська останніми днями атакують особливо активно.

“Визначені завдання повинні бути виконані вже цієї доби”, — заявив президент.