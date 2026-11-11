        Суспільство

        Зеленський доручив перевірити звіти областей про опалення та енергетичне обладнання

        Галина Шподарева
        11 Листопада 2026 20:47
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        Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації з опаленням в регіонах / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації з опаленням в регіонах / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах після російських обстрілів. Він доручив перевірити окремі звіти областей про теплопостачання та забезпеченість обладнанням.

        Про це Володимир Зеленський повідомив 11 листопада.

        Президент доручив урядовцям спільно з РНБО та командою Офісу президента перевірити інформацію, яку надали регіони.

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        “Очікую на повну і правдиву інформацію”, — наголосив Зеленський.

        На нараді також оновили потреби в енергетичному обладнанні, техніці та конкретних заходах підтримки. Питання обговорюватимуть із визначеними європейськими партнерами під час зустрічей в Ірландії. Були доповіді про відновлювальні роботи на Дніпровщині, в Одеській області та на Донеччині. Також розглянули ситуацію в Краматорську.

        Прем’єр-міністр доповів про реалізацію рішень щодо резервних транспортних схем у Києві.

        Зеленський обговорив із командувачем Повітряних сил ЗСУ захист визначених об’єктів розподілу та передачі електроенергії, а також логістичної інфраструктури, які російські війська останніми днями атакують особливо активно.

        “Визначені завдання повинні бути виконані вже цієї доби”, — заявив президент.


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