Уряд виділив 3 млрд грн на додаткові модульні котельні для Києва та регіонів

Кабінет Міністрів України виділив 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на закупівлю додаткових блочно-модульних котелень для Києва та регіонів. Кошти спрямують на підготовку громад до наступного опалювального сезону в умовах російських атак на критичну інфраструктуру.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Фінансування передбачає реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та розвиток розподіленої теплової генерації. Кошти планують використати на закупівлю блочно-модульних котелень, комплектуючих, а також проведення монтажних і будівельних робіт.

Для Києва через Агентство відновлення передбачено 966 млн грн. Ще понад 2 млрд грн отримають обласні військові адміністрації.

“Ми системно переходимо до моделі децентралізованого теплопостачання, яка дозволяє громадам залишатися стійкими навіть під час атак”, — заявив Кулеба.

Він наголосив, що блочно-модульні котельні дозволяють оперативно забезпечити теплом лікарні, школи та житлові будинки у кризових сценаріях.

“Готуємося до зими системно і з урахуванням воєнних ризиків”, — додав міністр.