        Економіка

        Уряд виділив 3 млрд грн на додаткові модульні котельні для Києва та регіонів

        Галина Шподарева
        27 Травня 2026 19:01
        Модульні котельні в Ізюмі / Фото архівне: Харківська ОВА
        Кабінет Міністрів України виділив 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на закупівлю додаткових блочно-модульних котелень для Києва та регіонів. Кошти спрямують на підготовку громад до наступного опалювального сезону в умовах російських атак на критичну інфраструктуру.

        Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

        Фінансування передбачає реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та розвиток розподіленої теплової генерації. Кошти планують використати на закупівлю блочно-модульних котелень, комплектуючих, а також проведення монтажних і будівельних робіт.

        Для Києва через Агентство відновлення передбачено 966 млн грн. Ще понад 2 млрд грн отримають обласні військові адміністрації.

        “Ми системно переходимо до моделі децентралізованого теплопостачання, яка дозволяє громадам залишатися стійкими навіть під час атак”, — заявив Кулеба.

        Він наголосив, що блочно-модульні котельні дозволяють оперативно забезпечити теплом лікарні, школи та житлові будинки у кризових сценаріях.

        “Готуємося до зими системно і з урахуванням воєнних ризиків”, — додав міністр.


