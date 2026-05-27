        Петер Мадяр не зустрінеться із Зеленським, якщо не буде прогресу в питанні закарпатських угорців

        Галина Шподарева
        27 Травня 2026 17:24
        Петер Мадяр / Фото: Telex
        Особиста зустріч між прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром і президентом України Володимиром Зеленським можлива лише за умови прогресу у питанні закарпатських угорців. У Будапешті заявили, що наразі між сторонами тривають технічні консультації.

        Про це повідомляє Telex.

        За словами речників угорського уряду, Україна має виконати вимоги угорської сторони щодо врегулювання становища угорської меншини в Україні.

        “Тоді відкриється можливість для зустрічі на вищому рівні, якщо на цих консультаціях буде досягнуто прогресу”, — заявили речники.

        Нагадаємо, раніше Мадяр сам ініціював зустріч із Зеленським у Берегові та заявляв, що хоче обговорити становище закарпатських угорців і двосторонні відносини між Україною та Угорщиною.


