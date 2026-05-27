Парламент Угорщини скасував рішення Орбана про вихід із МКС

Парламент Угорщини підтримав закон про збереження членства країни в Міжнародному кримінальному суді. Таким чином було скасовано рішення уряду Віктора Орбана про вихід із МКС, ухвалене у 2025 році.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Орбана раніше заявляв про намір вийти з МКС, пояснюючи це тим, що суд нібито став “політичним”.

Нинішній прем’єр-міністр Петер Мадяр, який переміг Орбана на парламентських виборах минулого місяця, пообіцяв зупинити процес виходу країни з МКС.

Міжнародний кримінальний суд створили понад 20 років тому для переслідування осіб, яких підозрюють у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді.

Рішення про вихід із МКС уряд Орбана оголосив у квітні 2025 року після візиту до Угорщини прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Поїздка відбулася попри ордер МКС на його арешт.

Тоді угорська влада відмовилася розглядати можливість арешту Нетаньягу та назвала ордер суду “зухвалим”.

У схваленому парламентом законі зазначено, що “в інтересах міжнародного миру та безпеки, а також для захисту прав людини необхідно притягати осіб, які скоїли найтяжчі міжнародні злочини, до відповідальності в міжнародному суді”.

Документ також наголошує на необхідності збереження участі Угорщини в МКС.