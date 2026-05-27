Поліцію Чернігівщини очолив екскерівник поліції Харківщини Володимир Тимошко

Головне управління Національної поліції у Чернігівській області очолив Володимир Тимошко. Раніше він керував поліцією Харківської області та координував роботу підрозділів під час повномасштабної війни.

Про це повідомила Національна поліція України.

Нового керівника особовому складу 27 травня представив голова Нацполіції Іван Вигівський.

У поліції зазначили, що з 2022 по 2024 рік Тимошко очолював поліцію Харківщини та працював у прифронтовому регіоні в умовах повномасштабної війни.

Під час представлення Вигівський наголосив, що новопризначений керівник пройшов шлях від слідчих підрозділів до керівних посад і зарекомендував себе як професійний управлінець.

“Чернігівщина — регіон, який сьогодні має особливе значення як з точки зору безпеки громадян, так і в контексті протидії воєнним загрозам”, — заявив Вигівський.

За його словами, серед головних завдань поліції області залишаються безпека громадян, оперативне реагування на виклики та документування воєнних злочинів РФ.

Володимир Тимошко подякував керівництву Нацполіції за довіру та заявив, що поліція Чернігівщини й надалі працюватиме для забезпечення правопорядку та безпеки громадян в умовах воєнного стану.