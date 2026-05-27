У владі відреагували на статтю The Economist про тривалість війни про “2-3 роки війни”

The Economist опублікував матеріал, у якому стверджується, що президент Володимир Зеленський нібито доручив готуватися ще до 2-3 років війни. Водночас джерела РБК-Україна в українській владі спростували цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними The Economist, Україна, попри складнощі, наразі здатна продовжувати оборону ще тривалий час.

Видання зазначає, що ситуація на фронті є “найбільш позитивною за останні роки” завдяки ефективному використанню дронів, які допомогли зірвати наземний наступ РФ.

Також у матеріалі йдеться, що ЗСУ нібито знищують більше російських військових, ніж Москва встигає мобілізувати.

Водночас головними ризиками для України The Economist називає внутрішньополітичні проблеми, втому суспільства від війни та корупційні скандали.

Серед іншого, видання згадує справу “Міндічгейту”, звинувачення щодо впливу Офісу президента на медіа та ситуацію навколо антикорупційних органів.

Окремо у матеріалі стверджується, що глава СБУ Василь Малюк нібито був звільнений після відмови переслідувати антикорупційних активістів.

Водночас джерело РБК-Україна в українській владі спростувало інформацію про підготовку до ще кількох років війни та назвало її “старим вкидом”.

The Economist також пише, що частина співрозмовників очікує можливого відновлення мирних переговорів уже цього літа, хоча більшість вважає, що бойові дії триватимуть до капітуляції однієї зі сторін.

Видання додає, що наразі немає розуміння, коли для Росії може настати переломний момент, попри санкції та проблеми в економіці.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий і надалі сприяти завершенню війни в Україні.

Також Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією “Слуга народу” заявляв, що гаряча фаза війни може завершитися вже до листопада 2026 року.