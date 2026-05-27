“11 трильйонів, бл…”: депутат Держдуми матом прокоментував “дірку” в бюджеті РФ

Голова комітету Держдуми РФ із захисту конкуренції Валерій Гартунг емоційно висловився про дефіцит федерального бюджету Росії, використавши нецензурну лексику під час публічного виступу. Пізніше депутат заявив, що “жодного мату не було”.

Про це повідомляє Головне в Україні із посиланням на російські ЗМІ.

Під час виступу Гартунг заявив, що сумарний дефіцит бюджету Росії вже наближається до 11 трильйонів рублів.

Реклама

Реклама

“Що ми з цим будемо робити? Друкувати гроші чи що будемо? Як у 92 році, коли щотижня на 30% ціни зростали”, — сказав він.

За словами депутата, гроші для покриття дефіциту потрібно шукати у “природних монополіях, сировинному та фінансовому секторах”.

Пізніше Гартунг заперечив, що використовував нецензурну лексику.

“Та ні, не може бути. Це виключено. У мене в лексиконі немає таких слів”, — заявив він.

РосЗМІ зазначають, що за підсумками квітня дефіцит федерального бюджету РФ зріс до рекордних 5,9 трильйона рублів або 2,5% ВВП.

За даними Мінфіну РФ, за перші чотири місяці 2026 року доходи бюджету склали 11,7 трильйона рублів, тоді як витрати — 17,5 трильйона.

В Інституті Гайдара прогнозують, що за підсумками року дефіцит може удвічі перевищити запланований рівень.

На цьому тлі уряд РФ у травні знизив прогноз зростання ВВП до 0,4%.

Раніше Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) заявляла, що фактичний дефіцит бюджету Росії у 2025 році був значно більшим за офіційні показники.