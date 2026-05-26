На Київщині 11-річний хлопчик загинув після падіння з будівельного крана

У місті Буча Київської області на території будівництва загинув 11-річний хлопчик. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини події.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

23 травня до поліції звернулася очевидиця, яка повідомила, що на будівництві з висоти впала дитина.

Правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що двоє підлітків проникли на територію одного з будівництв у Бучі. За попередніми даними, 11-річний хлопчик заліз на будівельний кран та стрибнув вниз. Внаслідок падіння дитина загинула.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “самогубство”.