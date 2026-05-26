Як змінився ринок нерухомості в Україні та чому клієнти шукають професійний супровід

Ринок нерухомості в Україні за останні кілька років сильно змінився. Якщо раніше багато хто намагався самостійно шукати покупців, перевіряти документи або домовлятися про угоди, то зараз дедалі більше людей обирають професійний супровід. Причина проста — ризики стали вищими, а сама процедура купівлі чи продажу нерухомості потребує значно більшої уваги до деталей.

Особливо це стосується квартир у великих містах, де суми угод можуть вимірюватися десятками або сотнями тисяч доларів. Саме тому супровід угод з нерухомістю сьогодні сприймається не як додаткова послуга, а як спосіб уникнути помилок, фінансових втрат і юридичних проблем.

Чому самостійний продаж або купівля нерухомості стають складнішими

На перший погляд може здаватися, що продаж квартири — це лише оголошення на сайті та кілька показів. Але на практиці процес виявляється набагато складнішим.

Власники часто стикаються з такими проблемами:

неправильно визначена ринкова ціна;

проблеми з документами;

шахрайські схеми;

затягування угоди;

складні переговори;

юридичні нюанси під час оформлення.

Покупці також ризикують. Особливо якщо йдеться про вторинний ринок або комерційну нерухомість. Перевірка історії об’єкта, власників, обтяжень чи судових спорів потребує досвіду та розуміння ринку.

Саме тому професійні команди дедалі частіше працюють не лише як ріелтори, а як комплексні консультанти.

Як змінився підхід до роботи з клієнтами

Ще десять років тому робота агентств нерухомості часто асоціювалася лише з пошуком варіантів або розміщенням оголошень. Сьогодні ринок поступово переходить до більш комплексного формату.

Клієнти очікують:

аналітику ринку;

оцінку реальної вартості об’єкта;

юридичний супровід;

перевірку документів;

безпечне проведення угоди;

допомогу в переговорах.

Саме на такому підході працює українська компанія Perfect Team, яка займається купівлею, продажем та інвестиціями в житлову й комерційну нерухомість. Команда поєднує досвід ріелторів, аналітику ринку та юридичний супровід, щоб клієнт не залишався сам на складних етапах угоди.

Чому правильна оцінка нерухомості має велике значення

Одна з найпоширеніших помилок продавців — орієнтація лише на оголошення в інтернеті. Але ціна в оголошенні та реальна ринкова вартість — не завжди одне й те саме.

Завищена ціна часто призводить до того, що квартира «висить» у продажу місяцями. А надто низька — до прямих фінансових втрат.

Професійні агенти аналізують:

район;

попит;

стан будинку;

поверх;

планування;

динаміку ринку;

конкуренцію серед схожих об’єктів.

Лише після цього формується реальна стратегія продажу.

Продаж нерухомості у Києві: чому конкуренція стала вищою

Київський ринок залишається одним із найактивніших в Україні. Попри складну ситуацію в країні, попит на житло у столиці зберігається, особливо у певних районах та сегментах.

Але разом із цим зростає й конкуренція серед продавців. Просто виставити квартиру на майданчику вже недостатньо.

Сьогодні важливу роль відіграють:

якісна презентація об’єкта;

професійні фото;

правильний опис;

маркетингове просування;

грамотні переговори з покупцями.

Тому багато власників впевнені — допомога з продажу нерухомості в Києві потрібна, щоб не втрачати час і отримати реальну ринкову ціну без зайвого стресу.

Що особливо цінують клієнти сьогодні

Після кількох нестабільних років люди стали набагато уважніше ставитися до великих фінансових рішень. Особливо коли йдеться про нерухомість.

Для більшості клієнтів зараз важливі:

прозорість процесу;

безпечність угоди;

зрозумілі умови;

чесна комунікація;

відсутність прихованих ризиків.

Саме тому на ринку поступово зростає попит не просто на посередників, а на професійні команди, які можуть повністю супроводжувати клієнта — від першої консультації до фінального підписання документів.

Інвестиції в нерухомість теж потребують аналітики

Окремий напрямок — інвестиційна нерухомість. Багато українців і далі розглядають квартири або комерційні приміщення як спосіб збереження капіталу.

Але ринок вже давно не працює за принципом «будь-яка квартира зросте в ціні». Зараз важливо розуміти:

перспективи району;

реальний попит;

окупність;

ризики;

потенціал оренди.

Без аналізу тут легко помилитися навіть досвідченому покупцю.

Сьогодні клієнти дедалі частіше обирають не просто агентство, яке допоможе знайти квартиру чи покупця, а команду, здатну взяти на себе весь процес — від аналітики ринку до юридичного оформлення угоди. Саме на такому підході працює Perfect Team, роблячи акцент не лише на результаті, а й на комфорті та впевненості клієнта під час кожного етапу співпраці.

«У Perfect Team ми переконані, що операції з нерухомістю мають бути прозорими, зрозумілими та орієнтованими на реальні потреби клієнта. Ми працюємо так, щоб люди відчували впевненість на кожному етапі — від першої консультації до завершення угоди. Наша мета — не просто результат, а спокій і довіра тих, хто нам його доручає», — директор Perfect Team.