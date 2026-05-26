Україна може стати центром розвитку малої атомної енергетики у Європі — Кацуба

Україна може стати одним із ключових центрів розвитку малої модульної атомної енергетики у Східній Європі та в перспективі експортувати відповідні технології до ЄС. Таку оцінку озвучив підприємець та експерт енергетичного ринку Олександр Кацуба у своїй колонці, присвяченій майбутньому енергетичної незалежності країни.

На його думку, повномасштабна війна створила не лише безпрецедентні виклики для української енергосистеми, але й прискорила її модернізацію. В умовах відмови європейських країн від російських енергоресурсів, Україна може посісти ключове місце у новій енергетичній архітектурі Європи.

Кацуба звертає увагу на те, що у світі відбувається атомний ренесанс. Він вважає, що країни, які колись втратили довіру до ядерних технологій, тепер бачать у них ключ до стабільної та збалансованої енергетики.

Окремо підприємець зробив акцент на перспективі малих модульних реакторів (SMR). Зі слів Кацуба ці компактні атомні установки нової генерації можна будувати швидше та дешевше порівняно з традиційними. Він вважає, що наша держава має низку плюсів для розвитку цього напрямку: потужну атомну школу, велику експертизу в традиційних АЕС, а також унікальний досвід з протидії атакам ворога на інфраструктуру.

«Саме зараз формується енергетична архітектура Європи XXI століття. І Україна має шанс не просто інтегруватися в неї, а стати одним із її авторів», — зазначив експерт.

Нагадаємо, у 2023 році “Енергоатом” уклав угоду з американською Holtec International про будівництво в Україні до 20 енергоблоків з реакторами SMR-160, перший із яких планувалося підключити до мережі до 2029 року. Ще раніше, у 2021-му, “Енергоатом” підписав меморандум про вивчення можливості будівництва малих реакторів із компанією NuScale Power, а у 2022-му США оголосили ініціативу “Проєкт Фенікс” — переведення вугільних електростанцій Центральної та Східної Європи на ММР. Станом на 2026 рік в Україні визначено 12 потенційних майданчиків для розміщення малих модульних реакторів, але жодного блоку SMR в Україні поки не збудовано.

Довідка

Олександр Кацуба — український підприємець та експерт у сфері енергетики, власник газовидобувної компанії «Альфа Газ». Раніше працював заступником голови правління НАК «Нафтогаз України».