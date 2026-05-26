США відмовили збірній Ірану в базуванні на час ЧС-2026: команда житиме в Мексиці

Збірна Ірану з футболу проживатиме у Мексиці під час чемпіонату світу 2026 року та прибуватиме до США лише на дні матчів. За словами президентки Мексики Клаудії Шейнбаум, американська влада не захотіла розміщувати іранську команду на території країни протягом усього турніру, повідомляє Reuters.

Міжнародна федерація футболу FIFA звернулася до уряду Мексики після того, як США відмовилися приймати іранську збірну на постійній основі під час турніру, який проходитиме з 11 червня по 19 липня 2026 року.

“У нас немає причин відмовляти їм у можливості перебувати в Мексиці”, — заявила Шейнбаум.

Реклама

Реклама

Іран має провести матчі групи G проти Нової Зеландії та Бельгії у Лос-Анджелесі, а також зіграти проти Єгипту в Сіетлі.

Президент США Дональд Трамп ще у березні заявляв, що Іран може брати участь у чемпіонаті світу, але, за його словами, перебування команди у США “не є доречним для їхньої ж безпеки”.

Голова Федерації футболу Ірану Мехді Тадж повідомив, що базу команди перенесуть з Аризони до мексиканського прикордонного міста Тіхуана. FIFA офіційно підтвердила це рішення.

За словами Таджа, переїзд також допоможе уникнути проблем із візами та дозволить використовувати прямі рейси Iran Air до Мексики.

Питання участі Ірану у чемпіонаті світу активно обговорювалося після того, як наприкінці лютого США разом з Ізраїлем завдали ударів по Ірану, що спричинило війну та поставило під сумнів участь іранської збірної у турнірі.

У квітні спецпредставник Дональда Трампа з глобальних партнерств Паоло Дзамполлі навіть запропонував замінити Іран на Італію, однак цю ідею відхилили як у FIFA, так і в Італії.

Іран вийшов на чемпіонат світу вчетверте поспіль, посівши перше місце у своїй групі азійського відбору.