Проїзд на матчі ЧС-2026 у Нью-Джерсі подорожчає до $150

Квитки на громадський транспорт до матчів чемпіонату світу з футболу в Нью-Джерсі коштуватимуть $150 за поїздку в обидва боки. Це більш ніж у десять разів дорожче, ніж у звичайний день, коли такий маршрут обходиться менш ніж у $15, повідомляє Reuters.

Про підвищення тарифів повідомили представники ФІФА та транспортної компанії NJ Transit. Зростання вартості проїзду додається до ціни квитків на матчі, які можуть сягати тисяч доларів.

За словами керівника організаційного комітету Нью-Йорк/Нью-Джерсі, очікується, що громадський транспорт, зокрема поїзди та шатли, буде повністю розпроданий, оскільки це найшвидший і найефективніший спосіб дістатися стадіону.

Перевезення включатиме рейси з Нью-Йорка до стадіону MetLife. Для власників квитків на матчі планують продати близько 40 тисяч невідшкодовуваних транспортних квитків, які надійдуть у продаж 13 травня. Місткість стадіону становить близько 80 тисяч глядачів.

ФІФА також організує шатл-буси з кількох локацій, зокрема з Мангеттена. Вартість поїздки в обидва боки становитиме $80, що в кілька разів перевищує звичайну ціну. Шатли зможуть перевезти до 10 тисяч пасажирів, продаж квитків почалася вчора.

Глава NJ Transit Кріс Коллурі пояснив підвищення тарифів зростанням пасажиропотоку, закриттям паркінгів біля стадіону та додатковими витратами на безпеку під час турніру. За його словами, компанія не є прибутковою і лише покриває витрати.

Інші варіанти транспорту, включно з сервісами спільних поїздок, будуть обмежені через закриття паркувальних майданчиків, які зазвичай вміщують понад 20 тисяч автомобілів. Для приватного транспорту передбачено спеціальну зону висадки приблизно за 20 хвилин пішки від стадіону.

Станцію Penn Station у Мангеттені закриватимуть для інших пасажирів на чотири години до і після матчів.

Стадіон MetLife прийме вісім матчів чемпіонату світу, включно з фіналом.