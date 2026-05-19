        У Нікополі окупанти прицільно вдарили дронами по пожежниках під час гасіння пожежі

        Сергій Бордовський
        19 Травня 2026 18:01
        У Нікополі росіяни двічі атакували FPV-дронами пожежний автомобіль ДСНС / Фото: ДСНС

        У Нікополі Дніпропетровської області російські війська двічі атакували FPV-дронами пожежний автомобіль рятувальників, які їхали на ліквідацію наслідків обстрілу. Особовий склад не постраждав, оскільки перебував в укритті.

        Про це повідомила ДСНС України.

        За даними служби, рятувальники прямували на гасіння пожежі у житловому будинку після чергового російського обстрілу, коли окупанти завдали прицільного удару FPV-дронами по пожежному автомобілю.

        У ДСНС зазначили, що через постійну загрозу повторних атак рятувальники змушені працювати із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби.

        “Цього разу надзвичайники збили безпілотники з курсу, але вони таки влучили у техніку”, — йдеться у повідомленні.

        У службі наголосили, що російські війська “чи не щодня” цілеспрямовано атакують рятувальників під час ліквідації наслідків ударів.

        На щастя, особовий склад під час атаки перебував в укритті та не постраждав.

        У ДСНС заявили, що подібні удари свідчать про свідомі атаки РФ по тих, хто рятує людей після обстрілів та ліквідовує пожежі.


