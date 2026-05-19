У Нікополі окупанти прицільно вдарили дронами по пожежниках під час гасіння пожежі

У Нікополі Дніпропетровської області російські війська двічі атакували FPV-дронами пожежний автомобіль рятувальників, які їхали на ліквідацію наслідків обстрілу. Особовий склад не постраждав, оскільки перебував в укритті.

Про це повідомила ДСНС України.

За даними служби, рятувальники прямували на гасіння пожежі у житловому будинку після чергового російського обстрілу, коли окупанти завдали прицільного удару FPV-дронами по пожежному автомобілю.

У ДСНС зазначили, що через постійну загрозу повторних атак рятувальники змушені працювати із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби.

“Цього разу надзвичайники збили безпілотники з курсу, але вони таки влучили у техніку”, — йдеться у повідомленні.

У службі наголосили, що російські війська “чи не щодня” цілеспрямовано атакують рятувальників під час ліквідації наслідків ударів.

На щастя, особовий склад під час атаки перебував в укритті та не постраждав.

У ДСНС заявили, що подібні удари свідчать про свідомі атаки РФ по тих, хто рятує людей після обстрілів та ліквідовує пожежі.