У Нікополі окупанти прицільно вдарили дронами по пожежниках під час гасіння пожежі

У Нікополі Дніпропетровської області російські війська двічі атакували FPV-дронами пожежний автомобіль рятувальників, які їхали на ліквідацію наслідків обстрілу. Особовий склад не постраждав, оскільки перебував в укритті.
Про це повідомила ДСНС України.
За даними служби, рятувальники прямували на гасіння пожежі у житловому будинку після чергового російського обстрілу, коли окупанти завдали прицільного удару FPV-дронами по пожежному автомобілю.
У ДСНС зазначили, що через постійну загрозу повторних атак рятувальники змушені працювати із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби.
“Цього разу надзвичайники збили безпілотники з курсу, але вони таки влучили у техніку”, — йдеться у повідомленні.
У службі наголосили, що російські війська “чи не щодня” цілеспрямовано атакують рятувальників під час ліквідації наслідків ударів.
На щастя, особовий склад під час атаки перебував в укритті та не постраждав.
У ДСНС заявили, що подібні удари свідчать про свідомі атаки РФ по тих, хто рятує людей після обстрілів та ліквідовує пожежі.