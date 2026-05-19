МЗС України заявило, що Росія навмисно перенаправляє українські дрони у бік Балтії

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Росія навмисно перенаправляє українські дрони у бік країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. У МЗС також вибачилися перед Естонією та іншими балтійськими партнерами за подібні інциденти.

Про це Тихий написав у соцмережі X.

За його словами, Москва “навмисно” перенаправляє українські безпілотники у бік Балтії та одночасно посилює пропаганду навколо таких випадків.

“Ми перепрошуємо Естонію та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти”, — зазначив речник МЗС.

Тихий заявив, що українські та балтійські профільні структури співпрацюють для з’ясування обставин кожного випадку та пошуку шляхів запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

Водночас у МЗС наголосили, що, всупереч заявам російської пропаганди, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії.

“Україна здійснює своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН; наші законні військові цілі розташовані в Росії; і ми використовуємо російський повітряний простір, щоб дістатися до них”, — написав Тихий.

У МЗС також заявили, що Росія не має права звинувачувати Україну чи країни Балтії у наслідках власної агресії.

19 травня, в Естонії вперше збили безпілотник у повітряному просторі країни. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ймовірно йшлося про український дрон, який летів у напрямку цілей у Росії.