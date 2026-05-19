        У Прилуках після ракетного удару помер 15-річний хлопець: кількість жертв зросла до трьох

        Сергій Бордовський
        19 Травня 2026 16:03
        Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Прилуках зросла до трьох / Фото: Чернігівська ОВА
        У Прилуках Чернігівської області кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до трьох. У лікарні помер 15-річний хлопець, за життя якого тривалий час боролися медики.

        Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

        “Медики довго боролися за життя дитини — йому було 15 років — але, на жаль, врятувати хлопця не вдалося”, — зазначив Чаус.

        За його словами, станом на зараз відомо про 23 поранених унаслідок атаки. Ще у шістьох людей зафіксували гостру реакцію на стрес.

        Також у місті зафіксовані значні руйнування. Пошкоджені підприємства, торговельні центри, магазини, аптеки, навчальні заклади, багатоповерхові будинки та приватні оселі.

        Крім того, внаслідок удару пошкоджено близько трьох десятків автомобілів.


