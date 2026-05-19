У Харкові директор ліцею оформлював ухилянтів “асистентами вчителя” для відстрочки — СБУ

У Харкові правоохоронці затримали директора одного з ліцеїв, якого підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації через фіктивне працевлаштування чоловіків на посади асистентів вчителя. За даними слідства, збитки бюджету становлять майже 1,3 млн грн.

СБУ затримала директора харківського ліцею через схему з фіктивними “вчителями” / Фото: СБУ

Про це повідомило Управління СБУ в Харківській області.

За даними слідства, 38-річний директор ліцею Харківської міськради, на базі якого працює “підземна школа”, оформлював військовозобов’язаних чоловіків на посади асистентів вчителя.

Реклама

Реклама

У СБУ стверджують, що на підставі цих документів чоловіки отримували відстрочку від мобілізації, хоча фактично не проводили занять, не виконували службових обов’язків і не мали педагогічної освіти.

Крім того, за версією слідства, директор ліцею привласнював зарплату, яку нараховували фіктивним працівникам. Для цього він нібито зберігав у себе банківські картки та PIN-коди цих осіб.

Правоохоронці встановили всіх чоловіків, які скористалися схемою та отримали відстрочки без законних підстав.

За попередніми оцінками, збитки бюджету Харківської міської територіальної громади становлять близько 1,3 млн грн.

Під час 12 обшуків у фігурантів та службових приміщеннях районного управління освіти правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документи щодо фіктивного працевлаштування та банківські картки.

Директору ліцею повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У СБУ заявили, що триває перевірка можливої причетності до схеми посадовців районного управління освіти.