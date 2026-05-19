Росія вдарила балістикою по центру Прилук: двоє людей загинули, 17 поранені

19 травня російські війська завдали балістичного удару по центральній частині міста Прилуки Чернігівської області. Відомо про двох загиблих та 17 поранених.

Про це повідомили у ГУНП в Чернігівській області.

Вибух у Прилуках пролунав близько 10 ранку. Як уточнив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, під ударом опинилося одне із підприємств. Пошкоджено торгівельний центр поряд, супермаркет і пожежна техніка.

“Відомо про двох загиблих людей. Щонайменше 17 поранених. Серед них 14-річна дитина”, – йдеться в повідомленні.

Медики надають постраждалим допомогу.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та екстрені служби.