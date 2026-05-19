У Ярославлі в РФ пролунали вибухи: дрони атакували великий НПЗ

19 травня у російському Ярославлі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Безпілотники атакували територію нафтопереробного заводу.

Про це пишуть Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Після вибухів над територією НПЗ піднявся густий чорний дим. Очевидці публікували відео польоту безпілотників над містом та роботи російської ППО.

Реклама

Реклама

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що більшість безпілотників нібито були збиті, однак сталося влучання по промисловому об’єкту. За його словами, після атаки виникла пожежа, яку ліквідовують спеціальні служби, постраждалих немає.

Платформа NASA FIRMS, яка відстежує осередки займання у режимі, близькому до реального часу, зафіксувала теплові сигнатури одразу на двох ділянках у межах території підприємства.

Місцева влада заявила про перекриття руху транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви «для забезпечення безпеки». Також в аеропорту Ярославля запровадили обмеження на приймання та відправлення літаків. У Росавіації повідомили, що частину рейсів перенаправляють на запасні аеродроми.

Відомо, що на південній околиці міста біля траси на Москву розташований нафтопереробний завод “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез”, який входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Проєктна потужність підприємства становить близько 15 млн тонн нафти на рік.