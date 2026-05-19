ППО знешкодила 180 із 209 російських дронів під час нічної атаки на Україну

У ніч проти 19 травня російські війська атакували Україну 209 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 180 російських дронів, однак зафіксовано влучання на 15 локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

З 18:00 18 травня РФ атакувала Україну 209 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецької області, Гвардійське ТОТ Криму.

Реклама

Реклама

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 180 російських безпілотників на півночі, півдні та на сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на п’яти локаціях.