        ППО знешкодила 180 із 209 російських дронів під час нічної атаки на Україну

        Галина Шподарева
        19 Травня 2026 08:52
        Мобільна вогнева група / Фото: Генштаб ЗСУ
        У ніч проти 19 травня російські війська атакували Україну 209 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 180 російських дронів, однак зафіксовано влучання на 15 локаціях.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        З 18:00 18 травня РФ атакувала Україну 209 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецької області, Гвардійське ТОТ Криму.

        Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 180 російських безпілотників на півночі, півдні та на сході країни.

        Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на п’яти локаціях.


